Поиски Виктории Реймер в южной столице Кузбасса продолжаются

В сети сегодня быстро распространились слухи о том, что пропавшая школьница Вика Реймер найдена мертвой. В Следственном комитете и в горадминистрации информацию о нахождении тела школьницы опровергли.

Поисково-спасательный отряд продолжил работу после того, как правоохранители проверили поступившую информацию. «Проверка не дала оснований для прекращения поисковых мероприятий», - сообщается в сообществе «Лиза Алерт». О том, где сейчас девочка, до сих пор не известно, сообщают в СК. Хотя в некоторых местных СМИ продолжает появляться информация о ДТП, в котором погибла девочка, и о том, что виновник спрятал ее тело.

Поиски пропавшей Вики Рейнер продолжаются пятые сутки.