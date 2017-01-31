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В Новокузнецке обвалилась крыша многоэтажки

31 января 2017 в 16:57

Из-за скопившейся снежной массы кровля одного из пятиэтажных домов в южной столице Кузбасса обвалилась.

ЧП произошло на ул.Ватутина. В доме №14 теперь две квартиры находятся буквально буз крыши над головой.

Как рассказали в управляющей компании, причиной обрушения мог стать как тяжелый снег, который не успели вовремя убрать, так и неверное сечение стропил крыши.

Контроль над ситуацией взяла областная Госжилинспекция. Ремонт, по ее требованию, будет произведен в срочном порядке.

Скриншот: Вести-Кузбасс


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