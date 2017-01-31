В Кемерове запретят парковать машины у Макдональдса

После открытия ресторана McDonald’s в областной столице около здания возникла стихийная парковка. Большое количество автовладельцев оставляют свои машины, который затрудняют движение общественного транспорта.

В ЦОДД рассказали, что около здания БЦ «Доминант», где располагается ресторан, не предусмотрена парковка. Сейчас там установлен знак, запрещающий остановку и стоянку автомобилей, а также знак «Работает эвакуатор». Автомобилистам, посещающим бизнес-центра придется оставлять свои машины во дворах или на подземной парковке.