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В Кемерове запретят парковать машины у Макдональдса

31 января 2017 в 20:19

После открытия ресторана McDonald’s в областной столице около здания возникла стихийная парковка. Большое количество автовладельцев оставляют свои машины, который затрудняют движение общественного транспорта.

В ЦОДД рассказали, что около здания БЦ «Доминант», где располагается ресторан, не предусмотрена парковка. Сейчас там установлен знак, запрещающий остановку и стоянку автомобилей, а также знак «Работает эвакуатор». Автомобилистам, посещающим бизнес-центра придется оставлять свои машины во дворах или на подземной парковке.


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