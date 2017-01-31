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Февраль обещает быть самым холодным месяцем зимы в Кузбассе

31 января 2017 в 20:37

Как рассказали синоптики Кемеровского гидрометцентра, средние температуры в феврале будут ниже нормы.

Основные морозы, как и всегда, будут в ночные часы. В первой половине февраля, как прогнозируют специалисты, столбики уличных термометров ночью могут опускаться до -38°С. Денем средняя температура будет в пределах 20-25 градусов мороза. Во второй половине месяца, средняя температура днем будет чуть выше: 17-22 градуса ниже нуля. Однако к концу месяца уже будут наблюдаться весенние 0°С, -5°С. 


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