Февраль обещает быть самым холодным месяцем зимы в Кузбассе

Как рассказали синоптики Кемеровского гидрометцентра, средние температуры в феврале будут ниже нормы.

Основные морозы, как и всегда, будут в ночные часы. В первой половине февраля, как прогнозируют специалисты, столбики уличных термометров ночью могут опускаться до -38°С. Денем средняя температура будет в пределах 20-25 градусов мороза. Во второй половине месяца, средняя температура днем будет чуть выше: 17-22 градуса ниже нуля. Однако к концу месяца уже будут наблюдаться весенние 0°С, -5°С.