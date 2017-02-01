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Администрация Новокузнецка опровергает информацию об обрушении части крыши жилого дома

01 февраля 2017 в 11:52

Вчера мы писали о том, что часть кровли жилого многоэтажного дома в Новокузнецке обрушилась. Однако администрация города опровергла эту информацию. «Ни о каком обрушении кровли речь не идет», – подчеркнул председатель комитета ЖКХ горадминистрации С.И. Кулманаков.

Специалисты объясняют, что в минувшую среду рабочие УК «Веста», очищая снег с крыши, заметили провисания кровли. Комиссия из специалистов комитета ЖКХ районной администрации и сотрудников «Весты» обследовали этот участок.

Было установлено, что одна из стропил повреждена, а шифер просел. Сейчас рабочие УК проводят ремонт данного участка крыши дома: будет заменена стропильная система и проведен монтаж кровли.

Также отмечается, что ремонтные работы не повлияют на теплоснабжение. 


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