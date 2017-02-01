Следственный комитет: школьницу, разыскиваемую в Новокузнецке, убили

Вчера вечером Следственный комитет подтвердил информацию об убийстве школьницы, которая пропала на прошлой неделе в южной столице Кузбасса. Подозреваемый 40-летний горожанин задержан.

По информации ведомства, в доме мужчины в ходе следственных мероприятий были найдены следы крови, которая, как подтвердила экспертиза, совпадает с ДНК пропавшей девочки. Сейчас с подозреваемым работают правоохранители.

Также обследуется место, где, как предполагается, находится труп.

Продолжается расследование.