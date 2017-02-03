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Погибшую в южной столице Кузбасса девочку изнасиловали и живой сбросили в штрек

03 февраля 2017 в 18:05

Как сообщает Следственный комитет, причиной смерти Вики Реймер стали травмы, которая она получила при падении на 100-метровую глубину. Кроме того, было установлено, что школьница была изнасилована.

По версии следствия, обвиняемый, который сейчас находится под арестом, был знаком с девочкой. Он предложил ее довезти, и школьница согласилась, потому что знала мужчину. Однако отвез он ее не к сестре, а к себе домой, где и совершил действия сексуального характера над малолетней девочкой. Позже он отвез ее на окраину города и сбросил в штрек.

Похороны Вики состоятся завтра.


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