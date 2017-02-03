Пятилетний ребенок чуть не вышел к бабушке через окно

В Кемерове ребенок чуть не пострадал, пытаясь выйти из квартиры, находящейся на 3 этаже, через балкон.

Инцидент произошел вчера. Мама мальчика вышла в магазин, оставив ребенка дома. Ему стало скучно, и он решил отправиться к бабушке. Он открыл окно на балконе и собирался перелезть. К счастью, мальчика увидел сосед и уговорил остаться в квартире, вызвав правоохранителей.

Решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности.