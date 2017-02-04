В аэропорту им.Леонова в областной столице арестовали москвича за дебош

Жителю столицы придется провести в Кемерове пять суток – на этот срок он арестован за административное правонарушение, которое он совершил в самолете, собираясь вылететь домой.

Москвич, садясь на свое кресло в самолете, был, по всей видимости, не в настроении, и начал нецензурно выражаться в адрес стюарда. Дебоширу показалось, что он как-то «не так» на него посмотрел. Рядом сидящие люди пробовали успокоить мужчину, однако сами получили порцию брани в свой адрес.

Утихомирили москвича только транспортные полицейские, которые сняли его с рейса. По решению суда, за хулиганство столичный житель проведет под стражей пять суток.