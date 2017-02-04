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В Новокузнецке прошел праздник «Зимние забавы»

04 февраля 2017 в 19:05

Для новокузнечан вчера вечером были организованы «Зимние забавы». На площадь общественных мероприятий, где не так давно появился каток, вышли фигуристы. После их выступления все, кто пожелал, прокатились на катке.

Кроме того, была организована игра в футбол, где ребята соперничали с учениками спортивных школ. Также прошли соревнования по забегу в мешках. Желающие могли прокатиться на карете. За безопасностью на площади следили медики и правоохранители.

Фото: “Кузбасс Сегодня”

 

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