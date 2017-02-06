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В областной столице сотрудник РЭУ, упав с козырька подъезда, попал в реанимацию

06 февраля 2017 в 11:25

Происшествие случилось в Кемерове во дворе дома №30 по пр. Ленинградскому. Дворник расчищал козырек подъезда от снега и упал с него.

61-летнего рабочего госпитализировали в медучрежение. У него зафиксирована кататравма (травма при падении с высоты), а также ушиб мозга. Сейчас пострадавший находится в реанимации.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия, в том числе была ли соблюдена техника безопасности.


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