В областной столице сотрудник РЭУ, упав с козырька подъезда, попал в реанимацию

Происшествие случилось в Кемерове во дворе дома №30 по пр. Ленинградскому. Дворник расчищал козырек подъезда от снега и упал с него.

61-летнего рабочего госпитализировали в медучрежение. У него зафиксирована кататравма (травма при падении с высоты), а также ушиб мозга. Сейчас пострадавший находится в реанимации.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия, в том числе была ли соблюдена техника безопасности.