В Кемерове во дворе застрял пожарный автомобиль

Сегодня в областной столице пожарная машина не смогла проехать через двор, забуксовав в снегу. Видео с места произошедшего появилось в соцсети.

Пожарных вызвали, когда в доме загорелся мусоропровод. Однако одна из машин застряла во дворе. Автор видео посетовала на плохо расчищенную дорогу во дворе, ведь могло все закончиться трагедией.

В пресс-службе МЧС пояснили, что на место выезжали два пожарных расчета, поэтому на тушение огня ситуация не повлияла. Отмечается так же, что машина быстро выехала.

Фото, видео: Вконтакте