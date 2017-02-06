Блог с тобой ›› Новости ›› В Кузбассе фельдшер в алкогольном опьянении при...

В Кузбассе фельдшер в алкогольном опьянении принимала пациентов

06 февраля 2017 в 17:36

Инцидент произошел в ноябре прошлого года в «Узловой больнице на станции Тайга». Фельдшер, находясь в состоянии опьянения, не только регистрировала пациентов, но и оказывала им медицинскую помощь и выписывала рецепты на медикаменты.

После жалобы транспортная прокуратура приступила к проверке. Факт присутствия на рабочем месте нетрезвого фельдшера подтвердился. Выяснилось, что медик не работала постоянно в учреждении – ее вызвали из-за нехватки персонала.

Сейчас женщина уволена, а несколько должностных лиц понесли дисциплинарную ответственность. 


Читайте также

Content b3facc61b8f3ee080eb8bb1813544cee 775
В аэропорту им.Леонова в областной столице арестовали москвича за дебош
Content dsc 1005 1001x667
В Новокузнецке прошел праздник «Зимние забавы»
Content 3214612436
В областной столице сотрудник РЭУ, упав с козырька подъезда, попал в реанимацию
Content
В Кемерове во дворе застрял пожарный автомобиль

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?