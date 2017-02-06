В Кузбассе фельдшер в алкогольном опьянении принимала пациентов

Инцидент произошел в ноябре прошлого года в «Узловой больнице на станции Тайга». Фельдшер, находясь в состоянии опьянения, не только регистрировала пациентов, но и оказывала им медицинскую помощь и выписывала рецепты на медикаменты.

После жалобы транспортная прокуратура приступила к проверке. Факт присутствия на рабочем месте нетрезвого фельдшера подтвердился. Выяснилось, что медик не работала постоянно в учреждении – ее вызвали из-за нехватки персонала.

Сейчас женщина уволена, а несколько должностных лиц понесли дисциплинарную ответственность.