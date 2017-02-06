Актеры «Адаптации» о душевном сериале и человечном шпионе

6 февраля зрителей телеканала ТНТ ждет премьера нового сериала «Адаптация». Актеры проекта Леонид Бичевин и Александр Назаров рассказали о работе над сериалом, своих героях и взглядах на провинцию.

- Леонид, первая ли это ваша комедийная роль? Как вы попали в «Адаптацию»?

Леонид: - Комедийные роли были в основном в театре, с ними мне не везло, а сейчас – повезло. Мне нравятся комедии, и хотелось бы участвовать в них больше. Поэтому пришел на пробы к Фёдору Стукову (режиссер-постановщик. – Ред.), я ему приглянулся и стали работать.

- В одном из интервью вы говорили, что Балабанов вас журил за роли в сериалах и в частности комедийных. Сейчас у вас изменилось отношение к сериалам?

Л: - В какой-то момент я понял, что такое отношение к этому виду киноискусства – не мое, а привнесенное извне. При всем уважении к Алексею Октябриновичу, мне хотелось найти свое представление. Я стал вникать, смотрел и понял, кино бывает разноформатным. Формат такого киноромана с определенным количеством серий сегодня находится на очень высоком уровне.

- Александр, а как вы себя ощущаете в жанре комедийного сериала? Ведь вы уже много раз принимали участие в подобных проектах.

Александр: - По сравнению с Леней, у меня ситуация обратная – я ничего другого и не умею делать. Это то, чему меня научили.

- Леонид, в чем «фишка» вашего персонажа в этом сериале?

Л: - Наверное, «фишка» в том, что он представлен «человечным», а не супер-героем, хотя и эти черты в нем присутствуют. Да, он внимателен к деталям, все замечает, но важнее, как некоторые обстоятельства что-то переворачивают в его душе. У него появляются друзья, и в нем начинают бороться долг и личные взаимоотношения.

- Как вы готовились к роли? Что вас вдохновляло?

Л: - Вдохновлял Федя Стуков – он очень заразителен. По первому образованию Федор - актер, и поэтому тонко чувствует нас, актеров, пропускает через себя поставленные задачи. Лично у меня нет опыта общения с американцами, я не был в Америке и имел представление стране и людях шаблонное, а Федор был там. Он имеет представление об их менталитете, культуре, и очень помог мне подготовиться к роли.

- А вам чем нравится персонаж?

Л: - Мне нравится, что он чемпион по духу. Ему нужно сделать все до конца: завоевать женщину, завоевать страну и т.д. И в этом смысле он очень цельный.

- Александр, расскажите про своего героя.

А: - Он подонок (смеется). Правая рука, соратник, заместитель главного героя. В то же время «подсиживает» его и делает гадости. Мой персонаж – предатель, трус, карьерист.

- Похож ли этот герой на вас?

А: - Гоголь, когда писал «Мертвые души», из себя «выжимал» персонажей, таким образом очищался. Точно также, я считаю, должен действовать актер. В каждом сыгранном персонаже есть что-то от нас. И я, как и мой герой, тоже мечтаю руководить «Газпромом», и мне также никто не разрешает. Я также мечтаю, чтоб меня завербовали в ФСБ, и так далее.

- Александр, вы не только актер, но и продюсер. Какое амплуа вам нравится больше?

А: - Работать артистом лучше всего, потому что это абсолютно безответственно, а денег больше. В работе актера ты сделал свое дело – и идешь домой. А когда ты режиссер или продюсер, то ты за все отвечаешь. Поэтому когда меня приглашают артистом, я счастлив: кормят, поят, деньги платят за то, что ты вышел и чуть-чуть покривлялся.

- Открыли ли вы для себя что-то новое в этом проекте?

А: - Он мне больше запомнился тем, что был серьезен. Не с точки зрения жанра, а с точки зрения подхода. Когда долго отсматривали, утверждали на роль, подолгу снимали и т.д. Мне пришлось соответствовать. Поэтому и я подошел к своей роли настолько серьезно, насколько только мог.

- Леонид, как вам работалось с американским актером Питером Джейкобсон (сыгравший одну из главных ролей в сериале «Доктор Хаус» актер исполнил роль американского наставника главного героя. – Ред.)?

Л: - Честно говоря, мы мало работали вместе – у нас с ним был всего один съемочный день. Питер – актер очень профессиональный и ответственный человек, он серьезно отнесся к своей роли. Кое-что я почерпнул для себя в плане актерской игры: у него нет ни одного лишнего движения, все они продуманы для роли, которую он играет.

- Насколько вам было сложно вжиться в роль американца?

Л:- Я больше играл русского, чем американца, потому что мой герой настолько супер-шпион, что на 100% вжился в роль россиянина. Мне нужно было хорошо отыграть его эмоции, когда американец не понимает каких-то русских вещей, однако из этих ситуаций выкручивается. Я сыграл «русского», который частенько думал: «Почему же я не русский, черт возьми!»

- Где проходили съемки? Вы действительно снимали в Ноябрьске?

Л: - Нет, основная часть съемок проходила в Мурманске. Снимались также в Оленегорске, где есть оленеводческая ферма. Главный герой по сюжету попадает на эту ферму, но если начну рассказывать подробности – это будет спойлер.

- Удалось ли покататься на оленей упряжке?

Л: - Да, катались. Со мной произошел забавный случай во время съемки кадра, где мы заезжаем на оленьей повозке. Местный житель, управлявший животными, держал специальную палку – хорей, которую он периодически перехватывал, закидывал за себя и т.д. И один такой выброс пришел мне прямо в лоб. Это, конечно, не вошло в сериал. (Смеется).

- Какой в сериале получилась наша страна? Это образ настоящей России, или гротескный, созданный из стереотипов?

А: - Самый честный и правильный способ рассказать о себе – говорить все, что есть не приукрашивая, где-то смеясь, но в то же время с любовью. Сериал получился тем самым душевным рассказом о России. Создателям удалось с любовью показать людей такими, какие они есть. Я редко бываю в провинциях, и мне сложно судить, такая она или другая. Но когда я туда выезжаю, от поездки испытываю абсолютный восторг.

Л: - У меня супруга из Кирова – тысяча километров от Москвы. Тесть и теща живут там. И когда я только начал приезжать к ним, я чувствовал себя, как мой американец-герой. Сейчас я понимаю, что провинциалы чем-то даже лучше москвичей.

А: - Моя жена из маленького городка Омской области, а я – «профессиональный» москвич. И радости от общения с семьей супруги гораздо больше, чем с моими друзьями, такими, как и я, «профессиональными» москвичами. Хотя тоже в провинции немного чувствую себя «американцем».

- Каким в итоге получился сериал и чем он запомнится зрителям?

А: - Я так же, как и Леня, смотрю в основном зарубежные сериалы. Однако когда перешел на просмотр «Адаптации», он не выбивался из общего плана. То есть сериал получился на уровне, и нет ощущения, что ты «вышел за рамки». Это будет один из немногих качественных сериалов на телевидении.

- На какую аудиторию рассчитан сериал? Будет ли этот сериал интересен москвичам?

А: - Будет обидно, если сериал понравится москвичам и его не будут смотреть регионы. Я не могу смотреть некоторые продукты на телевидении, причем их показывают в прайм-тайм. И на фоне них может оказаться, что «Адаптация» - слишком сложный для публики сериал.

«Адаптация», с 6 февраля в 20:00 на ТНТ.

Фото ТНТ

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