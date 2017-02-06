Беловчанин убил мать, а затем и себя

В Белове тело 46-летней женщины обнаружили пожарные, после того как потушили пламя в частном доме. При этом на трупе зафиксированы черепно-мозговые травмы, которые, по предварительным данным, и стали причиной смерти хозяйки дома.

Как рассказали соседи правоохранителям, сын погибший, 22-летний молодой человек, был в напряженных отношениях с матерью, они часто конфликтовали и скандалили. Именно он стал главным подозреваемым в убийстве женщины. Однако после пожара парень пропал. На следующие сутки он был обнаружен мертвым. По предварительной версии, беловчанин выстрелил себе в голову из охотничьего ружья.