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В Тайге разыскивают десятилетнего школьника

07 февраля 2017 в 14:50

В Тайге правоохранители, волонтеры, спасатели разыскивают 10-летнего горожанина Руслана Чурина. О его пропаже вчера вечером заявила в полицию мать.

Как рассказали родители мальчика, утром он ушел в школу, но, как выяснилось позже, там не появился. В обед он не подходил к телефону, а вечером, придя с работы, родители увидели дома мобильник сына. Его самого в доме не было. Тогда семья обратилась к правоохранителям.

Отмечается, что Руслан учится в классе коррекции школы №2. Раньше никогда не сбегал из дома. Ребенок и семья не состоят на учете, характеризуются положительно.

В день пропажи на мальчике из верхней одежды были синяя куртка и голубая шапка, с собой у ребенка был черный портфель.

По факту пропажи мальчика, как обычно в таких случаях, возбуждено уголовное дело. Ведутся разыскные мероприятия. Имеющих какие-либо сведения о ребенке просят обратиться в полицию.


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