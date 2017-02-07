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Жители затопленных кипятком квартир получат более 400 тысяч рублей от РЭУ

07 февраля 2017 в 16:31

В конце января мы сообщали об аварии в системе отопления в одной из жилых пятиэтажек в центре Кемерова. Сильнее всего пострадали квартиры на пятом этаже, т.к. прорыв трубы произошел на чердаке. Кипяток добрался и до первых этажей, а так же разливался по фасаду.

Два собственника квартир обратились в суд. В иске они указали, что ремонтные работы сотрудники управляющей компании начали несвоевременно (только после сигнала в приемную губернатора). Кроме материального вреда, который был оценен в целом около 400 тысяч (по 200 тысяч в каждой квартире), заявители просили возместить и моральный вред.

В Центральном районном суде было вынесено решение возместить ущерб собственникам на сумму более двухсот тысяч рублей каждому. Часть из них – около 230 тысяч – управляющая компания «РЭУ-7» уже выплатила.

Фото: Сибдепо


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