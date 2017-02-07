Глава Березовского о вывозе снега: «Через месяц снег растает»

В сети пользователи обсуждают видеозапись, где мэр Березовского рассуждает о вывозе снега на отвалы. По его мнению, оттуда, где он не мешает, вывозить его не нужно – будет лишняя трата денег. «Через месяц он растает», - отмечает глава города.

При этом в мэрии отметили, что запись была сделана на встрече мэра с интернет-пользователями, и на ней фразы главы вырваны из контекста. Он не говорил, что не нужно вообще заниматься уборкой снега. Его убирают там, где он может мешать жителям города, создавать помехи на дорогах.

Однако в сети горожане отмечают, что и на тех участках, где снег создает помехи, скопились значительные сугробы. Например, на некоторых остановках общественного транспорта. А во дворах, когда эти сугробы растают, придется ходить в резиновых сапогах.