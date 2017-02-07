За долги в миллионы рублей новокузнечанину присудили штраф в 30 тысяч

В южной столице Кузбасса бизнесмен попал под суд за уклонение от выплат по кредитам.

2 млн 300 тыс. рублей мужчина оформил в кредит в 2013 году. Однако после нескольких платежей он перестал вносить деньги. Свой дорогой автомобиль «Лексус» он оформил на мать, чтобы это имущество не арестовали.

В итоге бизнесмен попал под суд. По решению суда он должен уплатить штраф в размере 30000 рублей.

При этом отмечается, что выплата штрафа не освобождает от обязанности погасить кредит.