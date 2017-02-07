Блог с тобой ›› Новости ›› За долги в миллионы рублей новокузнечанину прис...

За долги в миллионы рублей новокузнечанину присудили штраф в 30 тысяч

07 февраля 2017 в 23:08

В южной столице Кузбасса бизнесмен попал под суд за уклонение от выплат по кредитам.

2 млн 300 тыс. рублей мужчина оформил в кредит в 2013 году. Однако после нескольких платежей он перестал вносить деньги. Свой дорогой автомобиль «Лексус» он оформил на мать, чтобы это имущество не арестовали.

В итоге бизнесмен попал под суд. По решению суда он должен уплатить штраф в размере 30000 рублей.

При этом отмечается, что выплата штрафа не освобождает от обязанности погасить кредит.


Читайте также

Content ui 589941c8c31817.63347075
В Тайге разыскивают десятилетнего школьника
Content content 1
Жители затопленных кипятком квартир получат более 400 тысяч рублей от РЭУ
Content
В Тайге обнаружен труп пропавшего ребенка
Content 1ef20448d2f2d4209d5152a47bea85ac
Глава Березовского о вывозе снега: «Через месяц снег растает»

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?