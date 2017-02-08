Обнародовано предварительное заключение о причинах смерти школьника в Тайге

Как было установлено предварительно, 10-летний мальчик, тело которого вчера обнаружили в искусственном водоеме, умер от асфиксии. То есть мальчик умер, утонув в воде.

Были выяснены некоторые обстоятельства того дня, когда пропал Руслан. Он не пошел в школу, т.к. накануне поконфликтовал с кем-то из учащихся. Мальчик решил направиться к водоему, к которому он и его друзья ходили не раз. Также предполагается, что школьник был не один, а с девочкой.

Кто был с Русланом в день его смерти, как именно оказался в воде мальчик и почему проход к водоему не огорожен, предстоит выяснить следователям. Расследование обстоятельств происшествия продолжается, назначен ряд экспертиз.