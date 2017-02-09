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Кузбасский департамент образования дал комментарий об опасной игре «Беги или умри»

09 февраля 2017 в 12:33

В соцсетях активно набирает популярность опасная игре «Беги или умри». Смысл ее в том, чтобы бежать через проезжую часть максимально близко к движущимся автомобилям. Сообщения, призывающие участвовать в игре, рассылаются среди школьников и подростков, тем самым склоняя к суицидальному поведению.

Кузбассовцам, в связи с популярностью игры, начали приходить сообщения-предупреждения о возможных трагедиях на дорогах. Родителей просят по возможности оградить детей от рассылки об игре, автомобилистов – быть внимательнее на дорогах. Сообщения рассылаются от имени департамента образования Кемеровской области. Однако там заверили, что департамент не имеет отношения к этой рассылке.

Также представители департамента образования подчеркнули, что принимаются меры по предотвращению участия подростков в опасной игре и суицидального поведения в целом.

Ранее на распространение сообщений об игре обратила внимание Анна Кузнецова, детский омбудсмен. Она внесла предложение МВД России провести проверку.


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