Кузбасский департамент образования дал комментарий об опасной игре «Беги или умри»

В соцсетях активно набирает популярность опасная игре «Беги или умри». Смысл ее в том, чтобы бежать через проезжую часть максимально близко к движущимся автомобилям. Сообщения, призывающие участвовать в игре, рассылаются среди школьников и подростков, тем самым склоняя к суицидальному поведению.

Кузбассовцам, в связи с популярностью игры, начали приходить сообщения-предупреждения о возможных трагедиях на дорогах. Родителей просят по возможности оградить детей от рассылки об игре, автомобилистов – быть внимательнее на дорогах. Сообщения рассылаются от имени департамента образования Кемеровской области. Однако там заверили, что департамент не имеет отношения к этой рассылке.

Также представители департамента образования подчеркнули, что принимаются меры по предотвращению участия подростков в опасной игре и суицидального поведения в целом.

Ранее на распространение сообщений об игре обратила внимание Анна Кузнецова, детский омбудсмен. Она внесла предложение МВД России провести проверку.