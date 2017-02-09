К столетию областной столицы будет выпущена монета

Мэр Кемерова Илья Середюк сообщил, что к столетнему юбилею столицы Кузбасса, который будет отмечаться в следующем году, Центробанком будет выпущена памятная монета из драгметалла. Сейчас власти выбирают, что на ней будет изображено.

Среди вариантов – здание Главпочтамта, фонтан у драмтеатра, памятник Михайло Волкову.

В мэрии отмечают, что все желающие могут поучаствовать в выборе изображения. Для этого нужно разместить пост в соцсетях с хэштегом #кемерово100летмонета.