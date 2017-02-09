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К столетию областной столицы будет выпущена монета

09 февраля 2017 в 13:21

Мэр Кемерова Илья Середюк сообщил, что к столетнему юбилею столицы Кузбасса, который будет отмечаться в следующем году, Центробанком будет выпущена памятная монета из драгметалла. Сейчас власти выбирают, что на ней будет изображено.

Среди вариантов – здание Главпочтамта, фонтан у драмтеатра, памятник Михайло Волкову.

В мэрии отмечают, что все желающие могут поучаствовать в выборе изображения. Для этого нужно разместить пост в соцсетях с хэштегом #кемерово100летмонета. 


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