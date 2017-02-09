В Кемерове задержан налетчик на «Евросеть»

46-летний мужчина, который подозревается в ограблении салона сотовой связи, был задержан.

Происшествие случилось в декабре прошлого года. Тогда злоумышленник в медицинской маске ворвался в «Евросеть» в центре Кемерова, угрожал продавцу оружием, снял с витрины несколько дорогих телефонов и скрылся.

После этого мужчина скрывался от правоохранителей за городом, в частном доме, предварительно побывав в Новосибирске, где сдал краденное в ломбард.

Задержанный не отрицает свою причастность к преступлению. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.