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В Кемерове задержан налетчик на «Евросеть»

09 февраля 2017 в 13:53

46-летний мужчина, который подозревается в ограблении салона сотовой связи, был задержан.

Происшествие случилось в декабре прошлого года. Тогда злоумышленник в медицинской маске ворвался в «Евросеть» в центре Кемерова, угрожал продавцу оружием, снял с витрины несколько дорогих телефонов и скрылся.

После этого мужчина скрывался от правоохранителей за городом, в частном доме, предварительно побывав в Новосибирске, где сдал краденное в ломбард.

Задержанный не отрицает свою причастность к преступлению. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.


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