На пожаре в Рудничном районе пострадал человек

Страшный пожар случился сегодня вечером в Рудничном районе областной столицы. Как рассказывают очевидцы, огонь вспыхнул в сарае, а потом перекинулся на дом.
На место происшествия выезжали три пожарные машины. По рассказам очевидцев произошедшего, возникло промедление в тушении пожара из-за нехватки воды. Ресурсоснабжающая организация не дала разрешения воспользоваться пожарным гидрантом.
В результате дом сильно обгорел, одного человека госпитализировали.
Фото: Вконтакте
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