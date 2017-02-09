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На пожаре в Рудничном районе пострадал человек

09 февраля 2017 в 21:09

Страшный пожар случился сегодня вечером в Рудничном районе областной столицы. Как рассказывают очевидцы, огонь вспыхнул в сарае, а потом перекинулся на дом.

На место происшествия выезжали три пожарные машины. По рассказам очевидцев произошедшего, возникло промедление в тушении пожара из-за нехватки воды. Ресурсоснабжающая организация не дала разрешения воспользоваться пожарным гидрантом.

В результате дом сильно обгорел, одного человека госпитализировали.

Фото: Вконтакте


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