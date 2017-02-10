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В Кемерове спасатели помогли матери, которую ребенок запер на балконе

10 февраля 2017 в 11:41

Вчера в Заводском районе областной столицы 25-летняя горожанка, выйдя на балкон, не смогла вернуться обратно в квартиру. Дверь случайно закрыл ее полуторагодовалый сын.

Случайный прохожий вызвал спасателей, которые, приехав, поднялись на балкон и открыли дверь. Женщина не успела замерзнуть, хотя на ней была легкая домашняя одежда. Ребенок же в отсутствии матери спокойно продолжал смотреть мультфильмы.

Фото: Кемеровская служба спасения


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