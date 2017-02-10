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Учащиеся кемеровской школы выкладывали откровенные фотографии в сети

10 февраля 2017 в 18:38

Ученики одной из школ региональной столицы в группе школы в соцсети выкладывали откровенные фотографии. Кроме того, в обсуждениях поднимались эротические, совсем не школьные и не детские темы.

На данную щекотливую тему выпустил сюжет телеканал «Мой город».

Родители учеников говорят о том, что снимки – это «фотошоп». Директор школы заявляет, что учителя стараются свести к минимум пользование телефонами в школе. Сейчас проходит акция «Скажи интернету и мобильному телефону «нет» в пределах школы».

Свой комментарий дал и уполномоченный по правам ребенка в КО. Он рассказал, что будет создана кибердружина, которая будет отслеживать и помогать бороться с такими материалами.


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