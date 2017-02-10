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Сегодня в областной столице открылся второй «Макдональдс»

10 февраля 2017 в 18:44

Открытие второго ресторана известной сети McDonald's прошло сегодня в Рудничном районе Кемерова. Он расположился на пр. Шахтеров, 89.

Кроме классического обслуживания, здесь предусмотрена система «МакАвто» для автомобилистов. Это окно будет работать круглосуточно. Зал же, который рассчитан на 163 гостей, будет работать с 7 утра до 12 ночи. Также в теплое время года планируется открытие летней веранды, рассчитанной на 40 мест.

Фото: "Газета Кемерова"


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