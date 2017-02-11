Российский Форест Гамп через Кузбасс пробежит в Китай

Александр Капер, бегун-путешественник, которого журналисты нарекли российским Форестом Гампом, в скором времени начнет супермарафон в 8000 км. Расстояние от Москвы до Пекина спортсмен планирует преодолеть бегом за 200 дней. О необычном путешествии будет создан фильм. Работать над ним будет команда из Европы, а съемочной площадкой станет вся наша страна.

Забег «Москва-Пекин – навстречу будущему!» пройдет через 16 регионов России, в том числе и через Кузбасс. Жители области смогут присоединиться к Александру и часть пути преодолеть вместе с ним.

По словам главного героя такого масштабного мероприятия, ничего подобного еще никто в мире не делал. Уже подана заявка в «Книгу рекордов Гиннеса».

Стартует Александр с Красной площади в столице 4 марта. В Кемерово спортсмен прибудет примерно в середине июня (точная дата зависит от погодных условий).

Фото: москва-пекин.рф