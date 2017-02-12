В Беловском районе ребенка насмерть сбила машина

Авария случилась в пятницу днем в селе Каракан. Автомобилист за рулем ВАЗ–2107 сбил девочку, идущую по дороге.

По предварительным данным, девочка из-за нагроможденного на обочине снега вышла на проезжую часть. Водитель авто не успел ее заметить из-за сугробов. Семилетнего ребенка госпитализировали, однако в медучреждении она скончалась.

Сотрудники ГИБДД, выезжавшие на место аварии, зафиксировали недостатки содержания дороги в зимнее время.