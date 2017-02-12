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В Беловском районе ребенка насмерть сбила машина

12 февраля 2017 в 18:34

Авария случилась в пятницу днем в селе Каракан. Автомобилист за рулем ВАЗ–2107 сбил девочку, идущую по дороге.

По предварительным данным, девочка из-за нагроможденного на обочине снега вышла на проезжую часть. Водитель авто не успел ее заметить из-за сугробов. Семилетнего ребенка госпитализировали, однако в медучреждении она скончалась.

Сотрудники ГИБДД, выезжавшие на место аварии, зафиксировали недостатки содержания дороги в зимнее время. 


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