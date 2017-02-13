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Школьники Кузбасса научатся оказывать первую помощь

13 февраля 2017 в 16:10

В школах Кузбасса учащиеся освоят азы оказания первой медицинской помощи. Занятия, на которых расскажут, как оказать человеку помощь и не навредить, пройдут в рамках проекта «Научись спасать жизнь!».

Этот проект российского масштаба стартовал во всех регионах страны. При поддержке муниципальных властей организуются тематические занятия. В нашем регионе, кроме школьников, в проекте примут участие и сами учителя. Для них будет организовано занятие в институте повышения квалификации работников образования.


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