Школьники Кузбасса научатся оказывать первую помощь

В школах Кузбасса учащиеся освоят азы оказания первой медицинской помощи. Занятия, на которых расскажут, как оказать человеку помощь и не навредить, пройдут в рамках проекта «Научись спасать жизнь!».

Этот проект российского масштаба стартовал во всех регионах страны. При поддержке муниципальных властей организуются тематические занятия. В нашем регионе, кроме школьников, в проекте примут участие и сами учителя. Для них будет организовано занятие в институте повышения квалификации работников образования.