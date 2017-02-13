Кузбасс получит 17 миллионов на ЕГЭ

В нынешнем году на проведение Единого госэкзамена для одиннадцатиклассников Кемеровская область получит 17 млн руб. из федерального бюджета в соответствии с приказом правительства РФ.

Эти деньги уйдут на оснащение пунктов сдачи экзамена. Как рассказали в департаменте образования, почти 80% кабинетов, где школьники будут писать экзаменационные работы, оснастят принтерами и сканерами. На месте, например, будут печататься экзаменационные бланки. В целом, почти полностью уберется человеческий фактор.