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Кузбасс получит 17 миллионов на ЕГЭ

13 февраля 2017 в 16:16

В нынешнем году на проведение Единого госэкзамена для одиннадцатиклассников Кемеровская область получит 17 млн руб. из федерального бюджета в соответствии с приказом правительства РФ.

Эти деньги уйдут на оснащение пунктов сдачи экзамена. Как рассказали в департаменте образования, почти 80% кабинетов, где школьники будут писать экзаменационные работы, оснастят принтерами и сканерами. На месте, например, будут печататься экзаменационные бланки. В целом, почти полностью уберется человеческий фактор. 


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