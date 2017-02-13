Блог с тобой ›› Новости ›› В Кемерове в День влюбленных организуют романти...

В Кемерове в День влюбленных организуют романтичную автобусную экскурсию

13 февраля 2017 в 21:52

Завтра, в День всех влюбленных, сотрудники музея «Красная горка» приготовят увлекательную программу для горожан и гостей города. Они предлагают организовать яркое запоминающееся свидание – «Свидание в музее».

Как рассказывают организаторы мероприятия, гости узнают о покровителе влюбленных в православии Святом Трифоне. Автобусная экскурсия пройдет по романтическим местам областной столицы. Гости музея, стоя у скульптурной композиции, попросят исполнения заветных желаний у великомученицы Варвары.

Также организаторы приглашают на мероприятие не только влюбленные пары, но и одиноких кемеровчан, которые, возможно, именно в музее встретят свою вторую половинку.

Подробности мероприятия можно узнать по телефону 45-46-46.


Читайте также

Content 84hupgivces1
На автодороге в Кемеровской области вспыхнула «Газель»
Content 10471 b79894104
Школьники Кузбасса научатся оказывать первую помощь
Content https 3a 2f 2fregnum.ru 2fuploads 2fpictures 2fnews 2f2016 2f08 2f24 2fregnum picture 1472028537447272 big
Кузбасс получит 17 миллионов на ЕГЭ
Content 4
Кемеровская прокуратура проверит паблик с обнаженными школьницами

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?