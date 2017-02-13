В Кемерове в День влюбленных организуют романтичную автобусную экскурсию

Завтра, в День всех влюбленных, сотрудники музея «Красная горка» приготовят увлекательную программу для горожан и гостей города. Они предлагают организовать яркое запоминающееся свидание – «Свидание в музее».

Как рассказывают организаторы мероприятия, гости узнают о покровителе влюбленных в православии Святом Трифоне. Автобусная экскурсия пройдет по романтическим местам областной столицы. Гости музея, стоя у скульптурной композиции, попросят исполнения заветных желаний у великомученицы Варвары.

Также организаторы приглашают на мероприятие не только влюбленные пары, но и одиноких кемеровчан, которые, возможно, именно в музее встретят свою вторую половинку.

Подробности мероприятия можно узнать по телефону 45-46-46.