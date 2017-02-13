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Кемеровская прокуратура проверит паблик с обнаженными школьницами

13 февраля 2017 в 22:07

Ранее мы сообщали о сюжете телеканала «Мой город» об откровенном паблике одной из кемеровских школ. Там ученики 7-11 классов выкладывали свои откровенные фотографии.

На сегодняшний день материалами, собранными журналистами, заинтересовалась прокуратура. Сейчас проводится проверка.

Администрация школы не идет на контакт с журналистами, единственное, что они заявляют, - фото в группе поддельные и были созданы с помощью графических редакторов.


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