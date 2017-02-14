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В Кемерове стройка БЦ «Шервуд» на «Швейке» приостановлена

14 февраля 2017 в 13:44

Как рассказали в ИФК «Мера», остановка строительства крупного бизнес-центра рядом с «Зимней Вишней» связана с доработкой проекта. Она займет приблизительно 4-6 месяцев, потому что все изменения требуют согласования.

Ранее говорилось о том, что часть центра, где будут располагаться торгово-офисные площади, будет сдана в первом квартале следующего года. Еще одна часть с гостиницей Marriott Courtyard (всемирно известный бренд) – в четвертом квартале. Сейчас же говорится о том, что сроки сдвинутся именно на тот период времени, сколько займет допроектирование.


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