Парень из Кемерова добрался до Коста-Рики автостопом

22-летний парень, уроженец столицы Кузбасса попал на страницы газеты, издающейся в Коста-Рике. Туда парень из Кемерова добрался автостопом.

Валерий Марков решил путешествовать, когда учился в университете. Учеба ему не нравилась, да и с девушкой разладились отношения. Тогда молодой человек, потратив на подготовку 3 месяца, поехал сначала по России, а с Владивостока, подзаработав там на визу, уехал в Китай.

С Китая парень проехал через Вьетнам, Таиланд, Малазию, добрался до Центральной Америки, и теперь в планах – вернуться через Канаду и Аляску в Россию.

Фото: flickr.com