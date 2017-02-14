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Парень из Кемерова добрался до Коста-Рики автостопом

14 февраля 2017 в 14:02

22-летний парень, уроженец столицы Кузбасса попал на страницы газеты, издающейся в Коста-Рике. Туда парень из Кемерова добрался автостопом.

Валерий Марков решил путешествовать, когда учился в университете. Учеба ему не нравилась, да и с девушкой разладились отношения. Тогда молодой человек, потратив на подготовку 3 месяца, поехал сначала по России, а с Владивостока, подзаработав там на визу, уехал в Китай.

С Китая парень проехал через Вьетнам, Таиланд, Малазию, добрался до Центральной Америки, и теперь в планах – вернуться через Канаду и Аляску в Россию.

Фото: flickr.com


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