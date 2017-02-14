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Экспертизу с заключением о невиновности Мовшина в смертельном ДТП приобщили к делу

14 февраля 2017 в 16:11

Экспертиза, сделанная в экспертном центре в Москве, приобщена к материалам уголовного дела. Столичные эксперты делают выводы о невиновности Юрия Мовшина в смертельной аварии, и о том, что к ДТП привели действия второго водителя.

Напомним, первая экспертиза, проведенная в Кемерове, дала совершенно противоположные результаты. Сторона потерпевших заявляет, что заключения московских экспертов сфальсифицированы. Ими направлено заявление в адрес председателя Следственного комитета России о возбуждении по этому факту уголовного дела.

Как рассказывает потерпевший, супруг одной из погибших Евгений Пермяков, в Кузбассе в проведении еще одного экспертного исследования отказано. В том числе поэтому потерпевшие хотят вывести расследование данного дела в соседний регион – Красноярский край.


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