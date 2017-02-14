Пенсионерка в Прокопьевске на ходу выпала из автобуса

Инцидент произошел вчера с 70-летней жительницей Прокопьевска. Как было предварительно установлено, она заходила в автобус. Водитель транспортного средства не убедился, что все пассажиры в салоне, и начал выезжать с остановки при открытых дверях.

В результате пожилая женщина выпала из транспортного средства, а 27-летний водитель продолжил движение. Пенсионерке было назначено амбулаторное лечение, а вот мужчина за оставление места ДТП может лишиться прав на 1,5 года.