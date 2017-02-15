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В Кемеровской области мальчики, играя, прыгали с двухэтажки

15 февраля 2017 в 20:46

Инцидент произошел в Яшкинском районе Кузбасса. Двое мальчишек 13 и 16 лет ради забавы решили прыгать в сугроб с крыши жилого двухэтажного дома. Об этом правоохранителям сообщил прохожий, который стал случайным свидетелем происходящего.

Подростки забирались через чердак на крышу и оттуда прыгали в сугроб. Приехавшие полицейские разъяснили, к чему могут привести такие опасные развлечения. Также они составили административные протоколы в отношении родителей подростков.


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