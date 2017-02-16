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Появились подробности коммунальной аварии в Кемерове

16 февраля 2017 в 12:16

Вчера мы сообщали, что в областной столице прорвало трубу, из-за чего оказался затопленным перекресток пр.Кузнецкого и ул.Красноармейской. Для устранения аварии коммунальщики перекрыли водоснабжение 10 домов.

На место сотрудники «СКЭК» выехали в 18.20. Одна бригада устраняла прорыв трубы, другая – убирала снег и наледь. На время ремонтных работ проезжую часть перекрыли. Уже к 22.30 было возобновлено снабжение квартир водой.

Фото: Telegram


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