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В Кемерове на пожаре в многоэтажном доме пострадала женщина

17 февраля 2017 в 13:52

ЧП произошло вчера вечером на улице Тухачевского областной столицы. В 10-этажном жилом доме в квартире на последнем этаже произошло возгорание. Из горящего помещения не могли самостоятельно выйти жильцы квартиры.

Прибывшие на место огнеборцы эвакуировали людей. Полностью огонь был потушен через 13 минут после поступления сигнала о возгорании. По словам очевидцев, несколько человек пострадали при пожаре. В том числе хозяйка загоревшейся квартиры, которую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Отрабатываются несколько версий причин возгорания. Одна из них – неосторожность при курении.

Фото: Вконтакте


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