В Кузбассе выбрали лучшую маму

В Кемерове завершился областной конкурс красоты среди мам «Леди Кузбасс». Финальное торжество прошло в драмтеатре в областной столице.
15 участниц конкурса соревновались за победу и за честь стать «Леди Кузбасс» в нынешнем году. Лучшей среди мам нашего региона признана Кристина Колесникова из Ленинска-Кузнецкого.
Второе и третье места в конкурсе заняли соответственно Дарья Белаш и Юлия Матвеева. Остальные участницы не остались обделены вниманием – жюри наградили «Леди очарование», «Леди нежность» и других.
Фото: леди-кузбасс.рф, Вконтакте.
На фото: победительница Кристина Колесникова
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