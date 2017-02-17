В Кузбассе выбрали лучшую маму

В Кемерове завершился областной конкурс красоты среди мам «Леди Кузбасс». Финальное торжество прошло в драмтеатре в областной столице.

15 участниц конкурса соревновались за победу и за честь стать «Леди Кузбасс» в нынешнем году. Лучшей среди мам нашего региона признана Кристина Колесникова из Ленинска-Кузнецкого.

Второе и третье места в конкурсе заняли соответственно Дарья Белаш и Юлия Матвеева. Остальные участницы не остались обделены вниманием – жюри наградили «Леди очарование», «Леди нежность» и других.

Фото: леди-кузбасс.рф, Вконтакте.

На фото: победительница Кристина Колесникова