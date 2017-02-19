В Кемерове в очередной раз загорелось общежитие

В областной столице в Кировском районе произошло возгорание в одном из общежитий. Причем, как отмечают жильцы, это происходит уже не в первый раз по одной причине – беспечности некоторых жителей.

Они выносят к мусоропроводу разный мусор, сломанную мебель, а затем поджигают их. В прошлом году огонь быстро распространялся, т.к. пол был деревянным. А жильцы оказались в ловушке, потому что на окнах стояли решетки.

Сейчас пол заменили – теперь он бетонный. А решетки остались только на первом этаже, однако они установлены и на запасном выходе. Жильцы беспокоятся за свою безопасность и просят соответствующие инстанции обратить внимание на ситуацию.

Фото: Вконтакте