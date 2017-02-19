В Кемерове к праздникам может пойти дождь

В областной столице на следующей неделе температура поднимется выше ноля.

По прогнозам синоптиков, с понедельника начнется повышение температуры воздуха. Уже во вторник и в среду, накануне Дня защитника Отечества, ожидаются плюсовые температуры – 2-3 градуса выше ноля. При этом во вторник ожидаются осадки – дождь со снегом, а в среду дождь. В ночь со среды на четверг термометры также покажут плюсовые значения – до +2 градусов.

С пятницы вновь начнется похолодание, но незначительное – дневные температуры будут в пределах -2,-4 градусов.