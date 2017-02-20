В Кемерове к празднику предлагают букеты с воблой и букеты носков

Сегодня в популярном кемеровском паблике в соцсети появилась фотография из цветочного магазина. Там среди тюльпанов красуется настоящий «мужской» букет – вобла, упакованная в газету.

Горожане не оставили это фото без внимания. Многих повеселил такой букетик. Некоторые отметили, что он дороговат. Также в комментариях пользователи заметили, что один из популярных брендов предлагает к Дню защитника Отечества букеты носков.

Фото: Вконтакте