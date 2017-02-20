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Кузбассовцы посоревнуются в «Блинных селфи»

20 февраля 2017 в 15:38

Музей-заповедник «Томская писаница» приглашает кузбассовцев отпраздновать Масленицу. В программе как традиционные конкурсы, так и новые, необычные, например, «Блинное селфи».

В фотоконкурсе «Блинное селфи» смогут принять участие все желающие. Для этого нужно постараться сделать самое оригинальное и необычное фото на празднике и выложить в Инстаграм с хэштегом #томскаяписаница2017. В завершение праздника жюри выберет победителя.

Кроме того, кузбассовцев ждут традиционные конкурсы на масленичных гуляниях – спортивные состязания, молодецкие забавы. Гостей развлекут приглашенные творческие коллективы, скоморохи. Будет организована ярмарка и еще много чего интересного. И конечно, завершаться гуляния сожжением чучела.

Праздник «Эх, широка Масленица!» начнется в воскресение в 13.00. 


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