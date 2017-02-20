В Новокузнецке из-за снега обвалилась крыша пятиэтажки

Инцидент произошел сегодня утром в одном из многоэтажных жилых домов в южной столице Кузбасса. Из-за обрушения кровли были повреждены и трубы отопления, которые расположены на чердаке, из-за чего произошло затопление нескольких квартир.
Глава города Сергей Кузнецов написал о происшествии на своей странице в соцсети. Было проведено обследование, которое показало, что крыша рухнула из-за износа стропил и большого количества снега.
Сейчас последствия коммунальной аварии устраняет управляющая компания, обслуживающая этот дом, - ООО «Притомское». Все работы планируется полностью завершить 23 февраля.
Жильцы дома намерены обратиться в суд с иском к управляющей компании.
Фото: nk-tv.net
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