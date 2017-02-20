В Кемерове легковушка оказалась зажата между фурами

Тройное ДТП случилось вечером на пр. Шахтеров и спровоцировало серьезный дорожный затор.

Легковой автомобиль, ехавший в сторону перекрестка с ул.Нахимова, стал одним из участников тройного ДТП. Он оказался зажатым между автоцистерной, ехавшей перед «сиданом» и другим грузовым авто, ехавшим следом.

Фото в соцсетях разместили очевидцы аварии. По их словам, в ДТП никто не пострадал.

Происшествие спровоцировало серьезную пробку, однако сейчас, согласно сервису Яндекс.Пробки, на этом участке дороги движение восстановилось.

Фото: Вконтакте