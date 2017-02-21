В Кузбассе скорая не приехала к ребенку: комментарий главврача

Инцидент произошел в Новокузнецке вечером 16 февраля. Родители годовалой девочки вызвали скорую помощь, т.к. у ребенка наблюдалась температура и началась рвота. Однако диспетчер предупредила, что ждать медиков нужно неопределенное количество времени, т.к. в районе дежурят всего две бригады.

Больше чем через два часа, родители решили отвезти ребенка в больницу самостоятельно.

Как рассказал Рамиль Гайнулин, главный врач станции скорой помощи в Новокузнецке, девочке предварительно были диагностированы ОРВИ и кишечная инфекция. Состояние при поступлении оценивалось как средней степени тяжести.

Главврач также пояснил, что количество вызовов в тот день превышало возможности двух работающих бригад. До момента, когда родители девочки позвонили в скорую, бригаду ожидали шесть вызвавших скорую. В течение часа поступили еще четыре.

Сейчас продолжается доследственная проверка по данному факту.