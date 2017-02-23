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В Кемерове рухнула кровля двухэтажного дома

23 февраля 2017 в 21:19

Вчера днем в жилом микрорайоне Южный в одном из двухэтажных жилых домов произошло обрушение крыши. В результате ЧП повреждены две квартиры на верхнем этаже, однако жильцы этих помещений успели быстро выйти на улицу. Все жители дома – около 50 человек – были оперативно эвакуированы.

Как было предварительно установлено, на чердаке прорвало трубу, и от пара намок снег, скопившийся на крыше. От тяжести снега кровля обрушилась.

Жильцы размещены во временном жилье. По словам Ильи Середюка, главы Кемерова, дом не будет восстанавливаться. Будет решаться вопрос о предоставлении жильцам постоянного жилья.


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