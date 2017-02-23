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В Анжеро-Судженске затопило улицу в центре города

23 февраля 2017 в 21:37

Авария коммунальных сетей, в результате которой произошло затопление улицы в центре города Анжеро-Судженска, произошла вчера вечером.

В соцсетях появилась запись с видеорегистратора одной из машин. На записи видно, что из-за потопа затруднено движение как машин, так и пешеходов.

Как рассказали в водоканале, на ул.Ленина прорвало трубу с холодной водой. В многоэтажных домах района из-за аварии нет воды, а ремонтные работы продолжаются, но проезжая часть уже очищена от воды. Пока неизвестно, когда будет восстановлена подача воды в жилые дома.


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